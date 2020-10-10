Свежие новости спорта

Один из самых перспективных вратарей украинского футбола Дмитрий Ризнык может получить шанс дебютировать в составе сборной Украины по футболу.

Вспышка коронавируса в ряде украинских клубов и в сборной Украины заставила тренерский штаб главной команды страны искать альтернативные варианты на позицию номер один в сборной. Ранее в сборную уже получил вызов Никита Шевченко, ещё одним вратарем, который удостоился аванса от тренеров сборной стал вратарь полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет матч третьего тура Лиги наций против сборной Германии, также 13 числа на сборную ждет встреча против сборной Испании.