Свежие новости спорта

Один из главных талантов академии «Шахтера» своего времени Бека Вачиберадзе может вернуться в чемпионат Украины по футболу.

По информации издания Трибуна, сейчас 24-летний полузащитник находится на просмотре в львовском «Рухе». После ухода из бельгийского клуба «Ломмел Юнайтед» грузинский футболист является свободным агентом, что позволяет дозаявить игрока на сезоне невзирая на то, что трансферное окно уже закрыто.

Напомним, в свое время Бека Вачиберадзе был одной из главных звезд юношеской команды «Шахтера», которая дошла до финала юношеской Лиги чемпионов. За молодежные сборные Украины разных возрастных категорий на его счету 13 голов в 53 матчах.