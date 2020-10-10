Свежие новости спорта

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Футбол

Супряга в сфере интересов туринского Ювентуса

отАндрей Огородник

Окт 10, 2020
Владислав Супряга

Молодой нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга, который накануне подписал новый контракт со своим клубом, заинтерсовал лучшую команду Италии прошлых сезонов — туринский «Ювентус».

Как сообщает авторитетное итальянское издание Tuttosport, «Старая Синьора» планирует активно следить за прогрессом молодого форварда, но пока без каких либо конкретных предложений. Ситуация может изменится зимой, все будет зависеть от того, как форвард проявит себя в матчах Лиги чемпионов, в том числе и в очном противостоянии.

Напомним, на протяжении летнего межсезонья игрока активно пыталась приобрести «Болонья», но не сумела «потянуть» сумму требуемую «Динамо».

от Андрей Огородник

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