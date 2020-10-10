Свежие новости спорта

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Футбол

Виталий Балашов покинул Тамбов

отАндрей Огородник

Окт 10, 2020 , ,
Виталий Балашов

Бывший полузащитник донецкого «Олимпика» Виталия Балашов ненадолго задержался в чемпионате России по футболу.

Пополнив состав российского «Тамбова» в августе, сегодня стало известно, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Причину ухода воспитанника одесского «Черноморца» не сообщают.

Стоить отметить, что в составе «Тамбова» игрок регулярно появлялся на футбольном поле, сыграв в семи матчах за свой новый клуб, правда, результативными действиями Балашову отличится в России не удалось.

Напомним, по сообщениям российских СМИ состав «Тамбова» может пополнить Евгений Шахов.

от Андрей Огородник

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