Свежие новости спорта

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Футбол

Вторая лига: Металл одержал шестую победу кряду

отАндрей Огородник

Окт 10, 2020 , ,
ФК Металл

Харьковский «Металл» продолжает уверенно побеждать всех своих соперников по группе Б Второй лиги чемпионата Украины по футболу.

Несмотря на то, что вчера харьковчан противостояла «Таврия», которая также идет в верхней части турнирной таблицы, отобрать очки в лидера симферопольскому клубу не удалось. «Металл» выиграл со счетом 2:1 и после шести туров имеет максимальное количество очков.

Стоить отметить, что для «Таврии» вчерашнее поражение стало первым в сезоне. Также, к слову, она стала первой командой, которая сумела забить в ворота «Металла» в рамках чемпионата Украины.

от Андрей Огородник

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