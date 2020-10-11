Свежие новости спорта

Несмотря на решающую ошибку, после которой в ворота сборной Украины влетел победный гол, вратарь «Динамо» Георгий Бущан стал лучшим игроком матча по версии ряда изданий.

Авторитетные аналитические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинском вратарю за матч против Германии оценки 7,2 и 7,9 соответственно, что и не удивительно, так как он записал на свой счет 10 сейвов, 40 раз коснулся мяча и отдал 12 точных из 22 передач (55%).

Напомним, сборная Украины уступила сборной Германии со счетом 1:2, причем, второй гол в ворота желто-синих влетел после ошибки, как раз таки Бущана.