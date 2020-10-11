Свежие новости спорта

Туринский «Ювентус» проявляет серьезный интерес к защитнику сборной Австрии и мюнхенской «Баварии» Давиду Алабе.

Контракт 28-летнего защитника с немецким грандом подходит к завершению уже следующим летом и этой ситуацией намерено воспользоваться руководство туринского гранда. По информации Tuttosport, «Ювентус» в январе попытается подписать предварительный контракт с австрийской звездой.

Напомним, Давид Алаба выступает в составе «Баварии» на протяжении последних десяти сезонов. Немецкий гранд был не против подписать с игроком новое соглашение, но сам защитник изъявил желание уйти.