Свежие новости спорта

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Футбол

МФК Николаев подписал форварда из чемпионата Армении

отАндрей Огородник

Окт 11, 2020 , ,
Максим Прядун

Середняк Первой лиги чемпионата Украины по футболу МФК «Николаев» пополнил свой состав воспитанником кропивницкой «Зирки» Максимом Прядуном.

Как сообщает официальная страница «корабелов» в Фейсбук, 23-летний нападающий подписал с их клубом полноценный контракт. В «Николаеве» форвард будет выступать под 11-м номером. Перешел игрок в перволиговый клуб бесплатно.

Отметим, в свое время Максим Прядун играл в УПЛ и даже отличился четырьмя голами. Последним его клубом был «Локомотив» из Еревана в составе которого он провёл два матча и забил один гол.

от Андрей Огородник

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