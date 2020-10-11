Свежие новости спорта

Середняк Первой лиги чемпионата Украины по футболу МФК «Николаев» пополнил свой состав воспитанником кропивницкой «Зирки» Максимом Прядуном.

Как сообщает официальная страница «корабелов» в Фейсбук, 23-летний нападающий подписал с их клубом полноценный контракт. В «Николаеве» форвард будет выступать под 11-м номером. Перешел игрок в перволиговый клуб бесплатно.

Отметим, в свое время Максим Прядун играл в УПЛ и даже отличился четырьмя голами. Последним его клубом был «Локомотив» из Еревана в составе которого он провёл два матча и забил один гол.