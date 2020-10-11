Свежие новости спорта

Клуб второго по силе дивизиона чемпионата Россиии московский «Велес» подписал в свои ряды уже второго украинца.

Как сообщает официальный инстаграм аккаунт «Велеса», новичком команды стал бывший полузащитник юношеской команды донецкого «Шахтера» Владимир Грачев, который перешел в клуб на правах свободного агента. В новом клубе игрок будет выступать под 99-м номером.

Напомним, в свое время Владимир Грачев попал в очень неприятную ситуацию, когда был задержан полицией в нетрезвом виде. После того, как с ним был расторгнут контракт в 2018 году он играл во втором по силе дивизионе чемпионата Кипра.