Свежие новости спорта

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Футбол

Сульшер может покинуть МЮ

отАндрей Огородник

Окт 11, 2020 ,
Сульшер

Провальный старт английского «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне может стоить должности главного тренера норвежскому специалисту Оле-Гуннар Сульшеру.

Как сообщает Daily Mirror, руководство «красных дьяволов» очень недовольно последними результатами команды и если ситуация не изменится в ближайшее время в клубе готовы идти на радикальные меры. Уже даже называется потенциальный сменщик Сульшеру, которым может стать Маурисио Почеттино.

Отметим, в новом сезоне после трех сыгранных матчей в активе клуба с Манчестера лишь три очка и непривычно низкая 16 позиция среди 20 команд английской Премьер лиги.

от Андрей Огородник

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