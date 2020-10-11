Свежие новости спорта

Провальный старт английского «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне может стоить должности главного тренера норвежскому специалисту Оле-Гуннар Сульшеру.

Как сообщает Daily Mirror, руководство «красных дьяволов» очень недовольно последними результатами команды и если ситуация не изменится в ближайшее время в клубе готовы идти на радикальные меры. Уже даже называется потенциальный сменщик Сульшеру, которым может стать Маурисио Почеттино.

Отметим, в новом сезоне после трех сыгранных матчей в активе клуба с Манчестера лишь три очка и непривычно низкая 16 позиция среди 20 команд английской Премьер лиги.