Свежие новости спорта

Паузу возникшую в связи с матчами национальных сборных днепровский СК «Днепр-1» разбавил товарищеским поединком против представителя Второй лиги мариупольского «Яруда».

Подопечные Игора Йовичевича сумели забить в ворота дебютантов профессионального футбола сразу пять мячей, большинство из которых влетели после перерыва. Стоить отметить возвращение в состав травмированных Хобленко и Кравченко, а также гол 16-летнего таланта Ярмолюка.

Днепр-1 – Яруд 5:0

Голы: Хобленко, 10 (с пенальти), автогол, 48, Ярмолюк, 76, Довбик, 79, Беляев, 87.

Днепр-1: Юрчук (Сарнавский, 46), Адамюк (Заец, 46), Логинов (Сваток, 46), Дуглас (Сафронов, 65), Цуриков, Ди Франко (Ярмолюк, 65), Игнатенко (Кравченко, 46), Когут (Беляев, 65), Пихаленок (Киреев, 67), Чичиков (Тяпкин, 67), Хобленко (Довбик, 46).

Яруд: Гончаренко, Пелипак, Бибик, Тарадуда, Днестрянский, Проданов, Тишининов, Матвеев, Янаков, Корицкий, Сандрак-Винницкий.

На замены выходили: Зеленюк, Мясников, Абгарян, Аркуша, Левянков, Бойко, Плачков, Назаренко, Полищук.