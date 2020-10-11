Свежие новости спорта

Новичок Первой лиги чемпионата Украины по футболу ровенский «Верес» в скором времени может подписать ещё одного достаточно известного по меркам Первой лиги новичка.

Как стало известно, на просмотре в клубе сейчас находится 25-летний полузащитник Джавохир Сохибов. Игрок сейчас является свободным агентом, что позволяет «Вересу» подписать с ним контракт бесплатно.

Отметим, у себя на родине Сохибов успел поиграть в составе таких клубов, как: «Пахтакор», «Металлург» Бекабад, «Согдиану», «Локомотив» Ташкент и «Турон». В его активе 14 матчей за сборную Узбекистана, также он экс-игрок молодежной сборной своей страны.