Свежие новости спорта

Не успел вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко порадоваться уходу Фелипе Андерсона в «Порту», как руководство «Вест Хэма» близко к тому, чтобы подписать на правый фланг атаки нового исполнителя.

По информации британских СМИ, в скором времени новым конкурентом Андрея Ярмоленко за место в составе «молотобойцев» должен стать лидер «Брентфорда» Саид Бенрахма. Лондонский клуб уже согласовал условия личного пятилетнего контракта с алжирцем, на финишной стадии переговоры с клубом игрока. Ожидается, что «Вест Хэм» заплатит за полузащитника 17 миллионов фунтов.

Отметим, в прошлом сезоне на счету Саида Бенрахма было 46 матчей в Чемпиошипе, семнадцать голов и девять результативных передач.