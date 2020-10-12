Свежие новости спорта

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло вспомнил время, когда работал под руководством Мирчи Луческу, который был одним из первых тренеров в «Брешии».

«Он был маэстро.

Также Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри. Мне повезло поработать с одними из лучших тренеров мира. Постараюсь взять что-то у каждого из них», – заявил Пирло в интервью УЕФА.

Напомним, «Динамо» под руководством Мирчи Луческу сыграет с туринским «Ювентусом» Андреа Пирло на групповом этапе Лиги чемпионов.