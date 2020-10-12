Свежие новости спорта

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии игры против Испании заявил, что завтра будет совершенно другой матч.

По его словам, будут совершенно другие футболисты, поэтому будет подготовка совершенно другая.

«Что касается игры один в один. Чтобы остановить хороших футболистов, один в один играть – этого недостаточно. Должны обязательно быть смещения, подстраховка, затрачены огромные энергетические силы. Все будет зависеть от того, сможем ли мы восстановиться», — сказал он.

Также он надеется, прежде всего, болельщики, которые придут на стадион, поддержат ребят и дадут определенную энергию.