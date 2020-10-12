Свежие новости спорта

Сборная Украины завтра проведет свой заключительный поединок в рамках октябрьского международного окна. На этот раз подопечным Андрея Шевченко будет противостоять команда Испании, которой на команда чуть более месяца назад практически в оптимальном составе проиграла в гостях 0:4, а теперь будет играть фактически вторым составом, с несколькими игроками основы.

В тоже время приятным бонусом для наших футболистов будет присутствие болельщиков на трибунах. Даже 30 процентов зрителей, которых допустили на матч против Германии, дали огромный толчок поддержки нашим футболистам. Так должно произойти и в матче против команды Испании. Учитывая ситуация с распространением коронавируса не только в Украине, но и в мире, вполне вероятно, что следующий большой матч, который смогут увидеть наши болельщики, будет уже в следующем году.

Если посмотреть на турнирную таблицу, то встречается первая команда четвертой группы – Испания и третья — Украина. У испанцев на данный момент семь пунктов, а у сборной Украины – три. Для нашей команды главное не проиграть Швейцарии в заключительном туре, если не произойдет ничего экстраординарного, тогда мы останемся в Лиге А, а вот Испания поборется с Германией за первое место и выход в финальный раунд.

Украина

К тем всем проблем, с которыми столкнулась сборная Украины в матчах против Франции, а потом и Германии, а встречу против Бундестима пропускали из-за травм Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Владислав Супряга, Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка и Сергей Болбат, из-за позитивного теста на коронавирус или самоизоляции — Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Лунин и Юрий Панькив, добавилась еще одна. Лидер нашей команды, лучший игрок сборной в матчах против Франции и Германии, Руслан Малиновский насобирал слишком много желтых карточке и из-за дисквалификации не сыграет против Испании. Шевченко придется снова перестраиваться и делать ставку на других исполнителей.

Наша команда проигрывает уже на протяжении трех матчей кряду, все началось с разгромного поражения Испании месяц назад, перед этим была победа над Швейцарией. Дальше последовало унижение от Франции и более-менее боевая игра с Германией, где местами появлялась неплохая игра от сборной Украины и был даже шанс зацепиться за ничью в концовке встречи. Против Испании будет очень тяжело, тем более, что эта команда нас разбила 4:0 месяц назад, но тренерский штаб уже показывал, что умеет делать выводы из ошибок, плюс домашний стадион, болельщики и жажда реванша должности помочь нашим футболистам сыграть ответственно.

Испания

Сборная Испании на данный момент проводит перестройку, в команду вливается новая талантливая молодежь, которая уже сейчас показывает весьма эффективный футбол, однако есть также и не стабильные результаты, ведь молодежи, какой бы она не была звёздной, это характерно.

После возобновления матчей сборных в сентябре команда Испании провела четыре поединка: два выиграла и два свела вничью. Сначала была ничья с Германией, при этом Гайя сравнял счет только на 96 минуте встречи. Дальше был разгром над Украиной (4:0). В октябре испанцы в безрезультативном поединке сыграли вничью с Португалией в рамках товарищеской встречи, а потом минимально одолели Швейцарию 1:0.

История противостояний

В своей истории команды провели шесть поединков. Только в первом из них наша команда не проиграла. В далеком 2003 в рамках квалификационного турнира к Евро 2004 наша сборная сыграла 2:2 с испанцами. Трижды украинцы проигрывали своему сопернику с минимальной разницей в счете, а еще две встречи заканчивались разгромами со стороны Испании – 4:0.

Арбитры

Главный арбитр Павел Гиль (Польша)

Ассистенты – Конрад Сапела и Марчин Борковски (Оба Польша).

Четвертый арбитр Павел Рачковски (Польша).

Мнение букмекеров

Победа Украины – 8.11

Ничья – 5.5

Победа Испании – 1.43

Трансляция

Поединок начнется в 21:45. Трансляция будет доступна на ТК «Украина».