Свежие новости спорта

Известный украинский нападающий Артем Милевский, который последнее время играл в чемпионате Беларуси в составе брестского «Динамо», скорей всего покинет состав действующих чемпионов страны.

О своих намерениях 35-летний форвард намекнул на своей странце в Инстаграм:

«Брест! Тогда все начиналось. Быть добру и мирному небу Беларуси. Паша Савицкий, мы типа рексы. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда»

В общей сложности за клуб с Бреста Артем Милевский провел четыре сезона, отыграл 74 матчей в чемпионате Беларуси, забил 16 голов и сделал 23 результативные передачи.