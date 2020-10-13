Свежие новости спорта

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Футбол

Милевский покинет брестское Динамо

отАндрей Огородник

Окт 13, 2020 , ,
Артем Милевский

Известный украинский нападающий Артем Милевский, который последнее время играл в чемпионате Беларуси в составе брестского «Динамо», скорей всего покинет состав действующих чемпионов страны.

О своих намерениях 35-летний форвард намекнул на своей странце в Инстаграм:

«Брест! Тогда все начиналось. Быть добру и мирному небу Беларуси. Паша Савицкий, мы типа рексы. Спасибо скажу всем в декабре раз и навсегда»

В общей сложности за клуб с Бреста Артем Милевский провел четыре сезона, отыграл 74 матчей в чемпионате Беларуси, забил 16 голов и сделал 23 результативные передачи.

от Андрей Огородник

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