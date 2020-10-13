Свежие новости спорта

Не долго оставался ганский нападающий Эрнест Ньярко без клуба в чемпионате Украины.

Покинув на прошлой неделе львовский «Рух», 25-летний форвард принял приглашения от соседей по городу ФК «Львов», с которыми был подписан контракт сроком на два года. В новой команде ганский футболист будет выступать под 30-м номером.

Напомним, вместе с «Рухом» Эрнест Ньярко в прошлом сезоне завоевал право играть в УПЛ. В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах своего клуба, но результативными действиями не отличался.