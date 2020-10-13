Свежие новости спорта

Донецкий «Олимпик», который на старте сезона является одним из главных открытий чемпионата Украины, может в скором времени подписать в свои ряды Алексея Хахлева-младшего.

Сейчас молодой полузащитник находится на просмотре в донецком клубе и даже принял участие в недавнем спарринге, о чем свидетельствуют фото на официальном сайте клуба.

Напомним, Алексей Хахлев является воспитанником киевского «Динамо». В составе молодежной сборной Украины он выигрывал чемпионат мира 2019 года. Успел поиграть в испанском «Алавесе» за молодежную команду клуба.