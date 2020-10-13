Свежие новости спорта

главные спортивные новости Украины и мира

Футбол

Олимпик может подписать чемпиона мира?

отАндрей Огородник

Окт 13, 2020 , ,
Алексей Хахлев

Донецкий «Олимпик», который на старте сезона является одним из главных открытий чемпионата Украины, может в скором времени подписать в свои ряды Алексея Хахлева-младшего.

Сейчас молодой полузащитник находится на просмотре в донецком клубе и даже принял участие в недавнем спарринге, о чем свидетельствуют фото на официальном сайте клуба.

Напомним, Алексей Хахлев является воспитанником киевского «Динамо». В составе молодежной сборной Украины он выигрывал чемпионат мира 2019 года. Успел поиграть в испанском «Алавесе» за молодежную команду клуба.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Милевский покинет брестское Динамо

Окт 13, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Сергей Литовченко возглавил Рубикон

Окт 13, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Официально: ФК Львов подписал Эрнеста Ньярко

Окт 13, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

1 + 11 =

You missed

Футбол

Милевский покинет брестское Динамо

Окт 13, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Сергей Литовченко возглавил Рубикон

Окт 13, 2020 Андрей Огородник
Бокс

Теофимо Лопес: Пришло время убрать Ломаченко

Окт 13, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Олимпик может подписать чемпиона мира?

Окт 13, 2020 Андрей Огородник