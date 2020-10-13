Свежие новости спорта

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Футбол

Сергей Литовченко возглавил Рубикон

отАндрей Огородник

Окт 13, 2020 , ,
Сергей Литовченко

Дебютант профессионального футбола чемпионата Украины киевский «Рубикон» достаточно неожиданно сменил главного тренера.

Вместо Виктора Куряты, который перешел на должность старшего тренера, новым главным тренером команды назначен Сергей Литовченко, о назначении которого сообщает официальный сайт «Рубикона».

Отметим, «Рубикон» выступает во Второй лиге чемпионата Украины. Сергей Литовченко в свое время вместе с «Арсенал-Киев» поднимался из Первой лиги в УПЛ. Последним его клубом был армянский «Локомотив», во главе которого он получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи.

от Андрей Огородник

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