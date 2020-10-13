Свежие новости спорта

Дебютант профессионального футбола чемпионата Украины киевский «Рубикон» достаточно неожиданно сменил главного тренера.

Вместо Виктора Куряты, который перешел на должность старшего тренера, новым главным тренером команды назначен Сергей Литовченко, о назначении которого сообщает официальный сайт «Рубикона».

Отметим, «Рубикон» выступает во Второй лиге чемпионата Украины. Сергей Литовченко в свое время вместе с «Арсенал-Киев» поднимался из Первой лиги в УПЛ. Последним его клубом был армянский «Локомотив», во главе которого он получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи.