Свежие новости спорта

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко после победы в 4-м туре Лиги наций против Испании (1:0) заявил, что нет смысла что-то говорить, так как футболисты сказали своим отношением, самоотдачей, они приняли перестроения, которые мы предложили.

«Они до конца исполняли. Это их победа. Это только они», — сказал он.

По его словам, на данный момент команда не готова конкурировать кадрово с Испанией.

«Но мы выиграли всю борьбу, подбирали мячи. Мы хотели выиграть и выиграли.

Игра без мяча была основным принципом сегодняшней победы», – сказал Шевченко в интервью «Футбол 1/2/3».