Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо

Бывший форвард сборной Украины по футболу Андрей Воронин будет работать в чемпионате России.

Как сообщает официальный сайт московского «Динамо», украинский специалист вошел в тренерский штаб нового главного тренера москвичей Сандро Шварца. Условия личного соглашения Воронина с «Динамо» не разглашаются.

Стоить отметить, что Шварц и Воронин являются хорошими знакомыми, в свое время они вместе выступали в составе «Майнца». Последним местом работы экс-форварда была должность селекционера в сборной Украины по футболу.