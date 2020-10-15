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Футбол

Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского Динамо

отАндрей Огородник

Окт 15, 2020
Андрей Воронин

Бывший форвард сборной Украины по футболу Андрей Воронин будет работать в чемпионате России.

Как сообщает официальный сайт московского «Динамо», украинский специалист вошел в тренерский штаб нового главного тренера москвичей Сандро Шварца. Условия личного соглашения Воронина с «Динамо» не разглашаются.

Стоить отметить, что Шварц и Воронин являются хорошими знакомыми, в свое время они вместе выступали в составе «Майнца». Последним местом работы экс-форварда была должность селекционера в сборной Украины по футболу.

от Андрей Огородник

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