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Футбол

Челси нацелилось на Дибалу

отАндрей Огородник

Окт 15, 2020
Пауло Дибала

Лондонский «Челси» несмотря на огромные финансовые траты летним межсезоньем, не собирается сбавлять обороты на трансферном рынке следующего окна.

Как сообщает Tutto Mercato Web, руководство «Челси» проявляет серьезный интерес к услугах форварда туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалы. Лондонский гранд попытается оформит сделку по переходу игрока зимой, правда, серьезной преградой может стать нежелание игрока покидать туринский гранд.

Отметим, в прошлом сезоне 26-летний аргентинский нападающий записал на свой счет 33 матча в Серии А, забил 11 голов и сделал десять результативных передач.

от Андрей Огородник

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