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Футбол

Рух указал на дверь ещё двумь исполнителям

отАндрей Огородник

Окт 15, 2020
Олег Синица

Львовский «Рух» слабо стартовавший в новом сезоне украинской Премьер лиги продолжает избавлятся от ненужных клубу игроков.

Очередными футболистами, от услуг которых отказался тренерский штаб «Руха» стали полузащитник Олег Синица и защитник Сидней, с которыми были расторгнуты контракты по обоюдному согласию. На счету Синицы было 25 матчей за «Рух», в то время, как Сидней принял участие в 14 поединках.

Отметим, что Сидней стал уже третьим иностранным исполнителем, который покинул «Рух» за последние несколько недель. Ранее клуб попрощался с Эрнестом и Ардазашвили.

от Андрей Огородник

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