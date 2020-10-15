Рух указал на дверь ещё двумь исполнителям

Львовский «Рух» слабо стартовавший в новом сезоне украинской Премьер лиги продолжает избавлятся от ненужных клубу игроков.

Очередными футболистами, от услуг которых отказался тренерский штаб «Руха» стали полузащитник Олег Синица и защитник Сидней, с которыми были расторгнуты контракты по обоюдному согласию. На счету Синицы было 25 матчей за «Рух», в то время, как Сидней принял участие в 14 поединках.

Отметим, что Сидней стал уже третьим иностранным исполнителем, который покинул «Рух» за последние несколько недель. Ранее клуб попрощался с Эрнестом и Ардазашвили.