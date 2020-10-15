Свежие новости спорта

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук в восторге от игры вратаря Георгия Бущана в последних матчах за «Динамо» и сборную Украины.

Воспитанник киевлян в этом сезоне выиграл наконец-то конкуренцию за место в составе «Динамо», а в последних матчах главной команды страны и вовсе был одним из ключевых исполнителей сборной Украины.

«Нужно выделить Бущана, который за последнее время сделал колоссальный прорыв. Игорь Суркис должен готовить уже факс, потому что зимой придет приглашение в хороший европейский клуб с отличным ценником. Я уверен на 100%. Он сделал большой прорыв», – сказал Шевчук

В нынешнем сезоне Георгий Бущан пять поединков провел на ноль.