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Футбол

Адама Траоре может перейти в Ливерпуль

отАндрей Огородник

Окт 16, 2020 , ,
Адама Траоре

Один из лидеров английского «Вулверхэмптона» Адама Траоре в скором времени может сменить клубную прописку.

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен заполучить 24-летнего испанца в свой состав, о чем сообщает Mundo Deportivo. Сумма сделки оценивается в 70 миллионов евро и может состоятся во время январского трансферного окна.

Отметим, Адама Траоре является воспитанником «Барселоны», но по-настоящему игрок раскрылся после перехода в «Вулверхэмптон». В нынешнем сезоне на счету вингера «волков» пять матчей во всех турнирах, но пока без результативных действий.

от Андрей Огородник

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