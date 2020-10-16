EURO.com.ua

Футбол

Динамо просматривает вундеркинда из чемпионата Австралии

отАндрей Огородник

Окт 16, 2020 , ,
Антон Млинарич

Юное дарование австралийского «Сиднея» Антон Млинарич может стать игроком киевского «Динамо».

Как сообщает The World Game, 18-летний защитник прибыл на просмотр в столичный клуб. Юного таланта рекомендовал «Динамо» бывший игрок клуба, нынче выступающий за «Сидней» Милош Нинкович. Ожидается, что в расположении киевлян игрок пробудет полтора месяца, после чего будет принято решение по его будущему.

Отметим, Антон Млинарич несмотря на хорватские корни выступает за юношескую сборную Австралии и молодежную команду «Сиднея». Ранее он выступал в составе команд «Блэктаун», «Сент-Джордж» и «Маркони-юниор.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Лидер Германии не сыграет с Украиной в Лиге наций

Окт 16, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Александра Лобода раскритиковала Леоненко

Окт 16, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Украина улучшит свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Окт 16, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × один =

Вы пропустили

Бокс

Ломаченко – Лопес: кого пустят на бой

Окт 16, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Лидер Германии не сыграет с Украиной в Лиге наций

Окт 16, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Александра Лобода раскритиковала Леоненко

Окт 16, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Украина улучшит свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА

Окт 16, 2020 Сергей Сумской