Динамо просматривает вундеркинда из чемпионата Австралии

Юное дарование австралийского «Сиднея» Антон Млинарич может стать игроком киевского «Динамо».

Как сообщает The World Game, 18-летний защитник прибыл на просмотр в столичный клуб. Юного таланта рекомендовал «Динамо» бывший игрок клуба, нынче выступающий за «Сидней» Милош Нинкович. Ожидается, что в расположении киевлян игрок пробудет полтора месяца, после чего будет принято решение по его будущему.

Отметим, Антон Млинарич несмотря на хорватские корни выступает за юношескую сборную Австралии и молодежную команду «Сиднея». Ранее он выступал в составе команд «Блэктаун», «Сент-Джордж» и «Маркони-юниор.