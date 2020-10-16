Львовский Рух подписал трех новичков

Дебютант элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу львовский «Рух» представил сразу трех новых игроков своей команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, новичками стали Остап Притула, Роман Гагун и Давид Зец. Условия личных контрактов новых игроков «Руха» не сообщаются.

Отметим, Остап Притула является воспитанником львовских «Карпат», за которые успел дебютировать в прошлом сезоне. Роман Гагун отлично проявил себя выступая в составе волочиского «Агробизнеса». Самым известным новичком можно назвать Давида Зеца, который помимо выступлений за молодежный состав «Бенфики» вызывается в молодежную сборную Словении.