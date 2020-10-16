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Футбол

Львовский Рух подписал трех новичков

отАндрей Огородник

Окт 16, 2020 , ,

Дебютант элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу львовский «Рух» представил сразу трех новых игроков своей команды.

Как сообщает официальный сайт клуба, новичками стали Остап Притула, Роман Гагун и Давид Зец. Условия личных контрактов новых игроков «Руха» не сообщаются.

Отметим, Остап Притула является воспитанником львовских «Карпат», за которые успел дебютировать в прошлом сезоне. Роман Гагун отлично проявил себя выступая в составе волочиского «Агробизнеса». Самым известным новичком можно назвать Давида Зеца, который помимо выступлений за молодежный состав «Бенфики» вызывается в молодежную сборную Словении.

от Андрей Огородник

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