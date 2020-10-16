Во Львове создали еще одни Карпаты

Пока Олег Смалийчук пытается честными и нечестными путями спасти львовские «Карпаты», усилиями бывших футболистов и функционеров клуба была создана новая организация, которая будет призвана стать правоприемником легендарного клуба.

Как сообщает UNN, во Львове зарегистрировано новое ООО «Футбольный клуб «Карпаты», главным спонсором которого стало аграрное предприятие «Западный Буг». Известно, что генеральным директором ООО «ФК «Карпаты» назначен Степан Юрчишин, а спортивным директором/главным тренером – Андрей Тлумак.

Сообщается, что создание клуба поддержали такие легенды клуба, как: бывший главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич и экс-капитаны львовского клуба Игорь Кульчицкий, Ростислав Поточняк, Степан Юрчишин, Александр Чижевский, Андрей Тлумак и Игорь Худобяк.