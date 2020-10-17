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Футбол

Ференцварош продолжает крушить всех в местном чемпионате

отАндрей Огородник

Окт 17, 2020 , ,
Сергей ребров

Венгерский «Ференцварош», который является соперником киевского «Динамо» по групповому этапу Лиги чемпионов, не знает равных в местном чемпионате.

Вчера подопченые Сергея Реброва уверенно обыграли «Кишварду», забив в ворота соперника два мяча. Если Игорь Харатин вышел в стартом составе и был заменен во втором тайме, то Александр Зубков появился на замену под занавес второго тайма.

После пяти туров «Ференцварош» имеет тринадцать очков в чемпионате Венгрии. Следующий матч клуб проведет в Лиге чемпионов против каталонской «Барселоны».

от Андрей Огородник

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