Ференцварош продолжает крушить всех в местном чемпионате

Венгерский «Ференцварош», который является соперником киевского «Динамо» по групповому этапу Лиги чемпионов, не знает равных в местном чемпионате.

Вчера подопченые Сергея Реброва уверенно обыграли «Кишварду», забив в ворота соперника два мяча. Если Игорь Харатин вышел в стартом составе и был заменен во втором тайме, то Александр Зубков появился на замену под занавес второго тайма.

После пяти туров «Ференцварош» имеет тринадцать очков в чемпионате Венгрии. Следующий матч клуб проведет в Лиге чемпионов против каталонской «Барселоны».