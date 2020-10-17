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Футбол

Официально: Валерий Иващенко покинул Оболонь

отАндрей Огородник

Окт 17, 2020 , ,
Валерий Иващенко

В Первой лиге чемпионата Украины по футболу состоялась очередная тренерская отставка.

После ничьи с МФК «Николаев» своего рабочего места лишился Валерий Иващенко, который занимал свою должность начиная с августа. Не сумев обыграть «корабелов» «Оболонь» осталась в зоне вылета, чем очень остался недоволен президент клуба Александр Слободян, который отправил тренера в отставку.

Отметим, в пяти турах киевский клуб, который в прошлом сезоне боролся за выход в УПЛ, набрал всего лишь четыре очка. Ранее сообщалось, что команды может возглавить Павло Яковенко.

от Андрей Огородник

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