Официально: Валерий Иващенко покинул Оболонь

В Первой лиге чемпионата Украины по футболу состоялась очередная тренерская отставка.

После ничьи с МФК «Николаев» своего рабочего места лишился Валерий Иващенко, который занимал свою должность начиная с августа. Не сумев обыграть «корабелов» «Оболонь» осталась в зоне вылета, чем очень остался недоволен президент клуба Александр Слободян, который отправил тренера в отставку.

Отметим, в пяти турах киевский клуб, который в прошлом сезоне боролся за выход в УПЛ, набрал всего лишь четыре очка. Ранее сообщалось, что команды может возглавить Павло Яковенко.