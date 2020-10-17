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Футбол

Сидклей вернется в Динамо

отАндрей Огородник

Окт 17, 2020 ,
Сидклей

Бразильский «Коринтианс» не станет продлевать и тем более приобретать права латераля киевского «Динамо» Сидклея.

Как сообщает terra.com.br, руководство бразильского клуба приняло окончательное решение по игроку и даже нашло ему замену, которой должен стать 35-летний Фабиу Сантос Ромеу.

Напомним, Сидклей перешел в «Коринтианс» на правах аренды в январе этого года. На счету защитника девять матчей в чемпионате Бразилии и семь поединков в Лиге Паулиста. В свое время за игрока «Динамо» заплатило около пяти миллионов евро.

от Андрей Огородник

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