Сидклей вернется в Динамо

Бразильский «Коринтианс» не станет продлевать и тем более приобретать права латераля киевского «Динамо» Сидклея.

Как сообщает terra.com.br, руководство бразильского клуба приняло окончательное решение по игроку и даже нашло ему замену, которой должен стать 35-летний Фабиу Сантос Ромеу.

Напомним, Сидклей перешел в «Коринтианс» на правах аренды в январе этого года. На счету защитника девять матчей в чемпионате Бразилии и семь поединков в Лиге Паулиста. В свое время за игрока «Динамо» заплатило около пяти миллионов евро.