Тренер Металла назвал главный недостаток своей команды

Главный тренер харьковского «Металла» Александр Кучер несмотря на блестящий старт подопенчых в проефссиональном футболе, до конца недоволен игрой своих подопечных.

Стартовав с семи побед кряду, забив двадцать один гол, пропустив в свои ворота лишь раз, тренер тем не менее считает, что его подопенчым есть над чем поработать.

Хотелось бы, чтобы получше была реализация, все-таки много не забиваем. Потому что имели даже не полумоменты, а, можно сказать, стопроцентные моменты. Их надо реализовывать, тем более в начале матча, когда еще счет 0:0, чтобы не придавать игре нервозности. Сразу реализуй там пару своих моментов, и было бы спокойнее.