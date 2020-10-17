В Барселоне назревает конфликт между руководством и игроками клуба

Между игроками каталонской «Барселоны» и руководством клуба назревает достаточно серьезный конфликт.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, футболисты каталонского гранда наотрез отказались от снижения заработной платы, чем вызвали недовольство боссов клуба. В связи с коронавирусом, «Барселона» планировала урезать выплаты игрокам на 30%, но получила отказ.

Сообщается, что до конца текущего месяца боссы клуба планируют провести ещё несколько попыток убедить игроков пойти на снижение зарплаты, причем, в случае отказаклуб пойдет на их снижение в одностороннем порядке.

Напомним, «Барселона» является соперником «Динамо» по групповому этапу Лиги чемпионов.