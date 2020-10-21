Каштру прокомментировал победу над Реалом

Коуч донецкого «Шахтера» Луиш Каштру после победы в 1-м туре группового этапе Лиги чемпионов над «Реалом» (3:2) заявил, что это очень хороший результат.

По словам специалиста, команда выполнила все то, что было запланировано перед игрой.

«Понимали, какие сложности будут во время матча, определили стратегию. Выполнили все запланированное. Игроки фантастически все выполнили на поле. Мы были командой с первой до последней минуты матча», — отметил он.

Также специалист добавил, что когда команда внимательна и дисциплинирована, то команда находится ближе к победе.

«Даже против такого клуба, как «Реал». У них множество фантастических игроков, но мы смогли пройти через все сложности и увезти хорошую победу из Мадрида», — сказал коуч после игры.