Миколенко сватают в Серию А

Ассистент наставника киевского «Динамо» Диего Лонго считает, что защитник Виталий Миколенко идеально впишется в чемпионат Италии.
По его словам, в игрока есть прекрасные технико-тактические качества и является профессионалом.
«Он всегда слушает с особым вниманием, постоянно хочет совершенствоваться.
Я бы хотел увидеть его в Серии А, позволить себе его могут только топовые команды. Мне хотелось бы, чтобы он играл в Италии», – приводит слова Лонго Tutto Juve.
Напомним, на игрока претендует «Милан».