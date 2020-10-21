Миколенко сватают в Серию А

Ассистент наставника киевского «Динамо» Диего Лонго считает, что защитник Виталий Миколенко идеально впишется в чемпионат Италии.

По его словам, в игрока есть прекрасные технико-тактические качества и является профессионалом.

«Он всегда слушает с особым вниманием, постоянно хочет совершенствоваться.

Я бы хотел увидеть его в Серии А, позволить себе его могут только топовые команды. Мне хотелось бы, чтобы он играл в Италии», – приводит слова Лонго Tutto Juve.

Напомним, на игрока претендует «Милан».