EURO.com.ua

Футбол

Миколенко сватают в Серию А

отСергей Сумской

Окт 21, 2020

Ассистент наставника киевского «Динамо» Диего Лонго считает, что защитник Виталий Миколенко идеально впишется в чемпионат Италии.

По его словам, в игрока есть прекрасные технико-тактические качества и является профессионалом.

«Он всегда слушает с особым вниманием, постоянно хочет совершенствоваться.

Я бы хотел увидеть его в Серии А, позволить себе его могут только топовые команды. Мне хотелось бы, чтобы он играл в Италии», – приводит слова Лонго Tutto Juve.

Напомним, на игрока претендует «Милан».

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Гвардиола рассказал о состоянии Зинченко

Окт 21, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Реал – Шахтер: назвали стартовые составы

Окт 21, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Ньюкасл интересуется форвардом Лейпцига

Окт 21, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × пять =

Вы пропустили

Разное

Хабиб – Гейджи: видео дуэли взглядов

Окт 21, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Миколенко сватают в Серию А

Окт 21, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Гвардиола рассказал о состоянии Зинченко

Окт 21, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Реал – Шахтер: назвали стартовые составы

Окт 21, 2020 Сергей Сумской