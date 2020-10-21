Официально: Дмитрий Михайленко — главный тренер Пафоса

Несмотря на то, что слухи о возможном трудоустройстве Дмитрия Михайленко в чемпионате Кипра ходили на протяжении последних трех недель, о сделке официально объявили лишь сегодня.

Как сообщает пресс-служба кипрского клуба, украинский специалист подписал полноценное соглашение с «Пафосом». Условия сделки не разглашаются. Известно, что в тренерский штаб Михайленко вошел бывший тренер российского «Рубина» Роман Шаронов.

Отметим, в составе «Пафоса» сейчас выступают два украинских футболиста Орест Кузик и Артур Рудько. Новый клуб Михайленко идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Кипра.