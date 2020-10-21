Реал – Шахтер: назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы на игру 1-го тура Лиги чемпионов мадридского «Реала» и донецкого «Шахтера».
Напомним, игра пройдет в Мадриде. Начало матча – в 19.55.
«Шахтер»: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Маркос Антонио, Майкон, Марлос, Соломон, Тете – Дентиньо
Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Мампасси, Витао, Вьюнник, Судаков, Гончарук, Шостак
«Реал»: Куртуа – Менди, Милитао, Варан, Марсело – Модрич, Каземиро, Вальверде – Родриго, Йович, Асенсио
Запасные: Лунин, Начо, Кроос, Бензема, Лукас, Винисиус, Иско, Альтубе