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Футбол

Зидан: Игроки Реала раздражены

отСергей Сумской

Окт 21, 2020 ,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан после поражение в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:3) заявил, что его команда хорошо боролась во второй половине игры.

По его словам, таких игр больше не должно быть и он найдет решение проблемы.

«Плохой момент. Но мы хотя бы поборолись во втором тайме. Сейчас игроки «Реала» раздражены. Они чемпионы, так что это естественно.

Это моя работа как тренера найти решение проблемы, потому что таких матчей не должно случаться», – приводит слова Зидана официальны сайт УЕФА.

от Сергей Сумской

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