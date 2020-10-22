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Футбол

Немецкий союз уведет в Украины талантливейшего форварда

отАндрей Огородник

Окт 22, 2020 , ,
Эрик Шуранов

Один из главных украинских футбольных талантов Эрик Шуранов, который в свои 18 лет выступает за молодежную сборную Украины может быть потерян для отечественного футбола.

Как сообщает авторитетный немецкий таблоид Bild, немецкий футбольный союз рассматривает вариант с натурализацией форварда. Игрок является воспитанником «Нюрнберга» и почти всю свою сознательную жизнь прожил в Германии.  Вопрос был поднят по запросу от тренера сборной Германии U-19 Кристиана Вернса.

Отметим, несмотря на то, что Эрик Шуранов не имеет опыта выступлений за основной состав «Нюрнберга», он является главной звездой юношеской команды своего клуба, где забивал стабильно 20-30 голов каждый сезон.

от Андрей Огородник

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