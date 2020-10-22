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Футбол

Ряды Руха покинул ещё один футболист

отАндрей Огородник

Окт 22, 2020 ,
Александр Илющенков

Львовский «Рух» продолжает массовую чистку состава, несмотря на то, что вараинтов для усиления в связи с закрытием трансферного окна у клуба нет.

После того, как состав львовского клуба покинули Эрнест, Ардазашвили, Сидней, Коробенко и Габриэль, пришла очередь прощаться с партнерами по команде экс-капитана клуба Александра Илющенкова.

Как сообщает официальный сайт «Руха», 30-летний вратарь покинул рассположение клуба. Экс-игрока «Карпат» защищал цвета «желто-черных» с 2017 года, правда, свой последний матч за «Рух» он провел в октябре прошлого года.

от Андрей Огородник

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