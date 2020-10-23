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Футбол

Новые львовские Карпаты включены в число участников аматорского чемпионата Украины

отАндрей Огородник

Окт 23, 2020 , ,

Весьма неординарное событие случилось в отечественном футболе.

Несмотря на то, что чемпионат Украины среди аматоров уже стартовал и идет «полным ходом», в него был дозаявлен новый клуб «Карпаты» Львов, которые на днях были созданы, как альтернативу львовским «Карпатам», которые сейчас играют во Второй лиге.

Сообщается, что АЛФУ удовлетворила ходатайство Львовской ассоциации футбола о включении клуба в число участников соревнований. Первый свой матч новые «Карпаты» проведут 28 октября. Они попали в западную группу, где уже играют: «Агрон», «Одек», «Довбуш», «Юность», «Вотранс», «Нива» Теребовля, «Мункач» и «Варатик».

от Андрей Огородник

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