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Футбол

Педро Харо: Все, что Украина планировала против Испании, удалось

отСергей Сумской

Окт 23, 2020

Ассистент наставника сборной Украины Педро Харо после победы над Испанией (1:0) заявил, что у игроков вышло показать все то, что было запланировано.

По его словам, Бущан показал все свои самые лучшие качества в этом поединке.

«Из ста матчей вы выиграете такой матч, как против Испании, и еще несколько. Все, что мы планировали, у нас получилось. Испания не справилась со своей задачей, а Бущан сыграл очень успешно.

Это то, что часто случается в футболе. Посмотрите на процент владения мячом у испанцев, число моментов, а потом взгляните на результат. Испании не удалось забить, а Украина смогла. Пришла наша очередь, мы очень счастливы», – приводит слова Харо Mundo Deportivo.

от Сергей Сумской

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