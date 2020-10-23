Педро Харо: Все, что Украина планировала против Испании, удалось

Ассистент наставника сборной Украины Педро Харо после победы над Испанией (1:0) заявил, что у игроков вышло показать все то, что было запланировано.

По его словам, Бущан показал все свои самые лучшие качества в этом поединке.

«Из ста матчей вы выиграете такой матч, как против Испании, и еще несколько. Все, что мы планировали, у нас получилось. Испания не справилась со своей задачей, а Бущан сыграл очень успешно.

Это то, что часто случается в футболе. Посмотрите на процент владения мячом у испанцев, число моментов, а потом взгляните на результат. Испании не удалось забить, а Украина смогла. Пришла наша очередь, мы очень счастливы», – приводит слова Харо Mundo Deportivo.