Зидан под угрозой отставки?

Один из самых титулованных тренеров в истории мадридского «Реала» Зинедин Зидан в скором времени может покинуть «королевский клуб».

По информации авторитетного французского издания l’Equipe, руководство мадридского «Реала» очень недовольно последними результатами команды, в том числе поражениями от «Кадиса» и «Шахтера». Для исправления ситуации французский специалист получит два следующих матча, любой результат кроме победы будет стоить ему рабочего места.

Отметим, в следующем туре чемпионата Испании на «Реал» ожидает каталонская «Барселона» и матч Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».