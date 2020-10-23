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Футбол

Зидан под угрозой отставки?

отАндрей Огородник

Окт 23, 2020 , ,
Зинедин Зидан

Один из самых титулованных тренеров в истории мадридского «Реала» Зинедин Зидан в скором времени может покинуть «королевский клуб».

По информации авторитетного французского издания l’Equipe, руководство мадридского «Реала» очень недовольно последними результатами команды, в том числе поражениями от «Кадиса» и «Шахтера». Для исправления ситуации французский специалист получит два следующих матча, любой результат кроме победы будет стоить ему рабочего места.

Отметим, в следующем туре чемпионата Испании на «Реал» ожидает каталонская «Барселона» и матч Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

от Андрей Огородник

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