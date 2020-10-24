Агробизнес готов начать строительство нового стадиона

Амбициозный волочиский «Агробизнес», который ещё в прошлом сезоне был близок к повышению в классе, не скрывает своего желание играть в классе сильнейших.

Помимо неплохих результатов в Первой лиге, клуб постепенно улучшает клубную инфраструктуру. По словам президента клуба Олега Собуцкого, на очереди реконструкция местного стадиона «Юность».

Сообщается, что проект по сути новой арены уже готов. Согласно проекту, «Юность» будет вмещать в себя более пяти тысяч зрителей, в планах строительство двух новых трибун, штучное освещение, клубный магазин и много другого.