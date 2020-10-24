EURO.com.ua

Футбол

Агробизнес готов начать строительство нового стадиона

отАндрей Огородник

Окт 24, 2020 , ,
Агробизнес

Амбициозный волочиский «Агробизнес», который ещё в прошлом сезоне был близок к повышению в классе, не скрывает своего желание играть в классе сильнейших.

Помимо неплохих результатов в Первой лиге, клуб постепенно улучшает клубную инфраструктуру. По словам президента клуба Олега Собуцкого, на очереди реконструкция местного стадиона «Юность».

Сообщается, что проект по сути новой арены уже готов. Согласно проекту, «Юность» будет вмещать в себя более пяти тысяч зрителей, в планах строительство двух новых трибун, штучное освещение, клубный магазин и много другого.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

13-0: Аякс унизил Венло. ВИДЕО

Окт 24, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Динамо теряет новичка на полгода

Окт 24, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Фати стал самым молодым автором гола в Класико

Окт 24, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь + 16 =

Вы пропустили

Теннис

Украинец Сачко сенсационно победил в первом матче на уровне АТР

Окт 24, 2020 Сергей Сумской
Футбол

13-0: Аякс унизил Венло. ВИДЕО

Окт 24, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Динамо теряет новичка на полгода

Окт 24, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Фати стал самым молодым автором гола в Класико

Окт 24, 2020 Сергей Сумской