Реал победил Барселону в Эль-Класико

В центральном матче 7-го тура Ла Лиги каталонская «Барселона» дома победила «Реалу» (1:3). В первом тайме на гол Вальверде хозяева ответили точным ударом Фати. Во второй половине игры забивали уже только гости: Рамос реализовал пенальти, а Модрич забил красивый гол из пределов штрафной.

Барселона – Реал Мадрид 1:3

Голы:

0:1 – 5 Вальверде, 1:1 – 8 Фати, 1:2 – 63, пенальти Рамос, 1:3 – 90 Модрич.

Барселона – Нето, Пике, Лангле, Дест, Альба (Брэйтуэйт, 87), Бускетс (Дембеле, 82), де Йонг, Фати (Гризманн, 81), Коутиньо, Педри (Тринкау, 81), Месси.

Реал Мадрид – Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Начо (Васкес, 43), Вальверде (Модрич, 69), Каземиро, Винисиус Жуниор, Кроос, Асенсио (Родриго, 81), Бензема.

Предупреждения:

Каземиро (19), Лангле (29), Начо (37), Альба (62), Месси (90).