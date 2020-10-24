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Футбол

Шахтер рассматривал вариант с отставкой Каштру

отАндрей Огородник

Окт 24, 2020 , ,
Луиш Каштру

Неудачный старт в чемпионате Украины по футболу мог стоить рабочего места главному тренеру «Шахтера» Луишу Каштру.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, руководство «горняков» всерьез расматривали вариант с отставкой порутгальского специалиста, но выигрыш матча против «Реала» сыграл положительную роль для тренера.

«Я вам скажу честно: Каштру ходил под отставкой. Поединок с «Реалом» отсрочил ее. Я думаю, что эту Лигу чемпионов он доработает», – сказал Цыганык.

Напомним, после шести туров «Шахтер» идет на третьем месте в чемпионате Украины, уступая «Ворскле» и «Динамо».

от Андрей Огородник

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