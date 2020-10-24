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Футбол

Все игроки Александрии сдали отрицательный тест на коронавирус

отАндрей Огородник

Окт 24, 2020 , ,

Тренерский штаб ФК «Александрии» может вздохнуть с облегчением. Повторная сдача тестов на коронавирус не определила в игроков клуба наличие заболевания, о чем сообщил директор клуба Дмитрий Китаев.

«Постепенно ситуация нормализовалась. Последние тесты у заразившихся коронавирусом футболистов, которые находились на самоизоляции, оказались негативными и они уже тренируются в общей группе»

Напомним, ближайший матч «Александрия» проведет против киевского «Динамо». Игру пропустят сразу два важных игрока команды Шарана Лучкевич и Банада, которые дисквалифицированы.

от Андрей Огородник

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