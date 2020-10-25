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Футбол

Бавария теряет основного защитника на продолжительный срок

отАндрей Огородник

Окт 25, 2020 , ,
Альфонсо Дэвис

Лучшая команда Европы прошлого сезона мюнхенская «Бавария» не сможет задействовать в ближайших матчах своего основного защитника Альфонсо Дэвиса.

Вчерашння крупная победа над «Айнтрахтом» была упомрачена серьезной травмой канадского таланта. Уже на старте матча он был вынужден покинуть поле из-за болезненых ощущений. Официальный твиттер немецкого клуба сообщает повреждении связок голеностопа. Предварительный срок востановления составляет восемь недель.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Альфонсо Дэвиса восемь матчей и одна результативная передача.

от Андрей Огородник

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