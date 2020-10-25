Брюгге неожиданно оступилось в матче с новичком Жюпиле лиги

Бельгийский «Брюгге», цвета которого защищает защитник сборной Украины Эдуард Соболь, не сумел обыграть дерзкого новичка элитного дивизиона чемпионата Бельгии Ауд-Хеверле Левен.

В матче 10 тура местного чемпионата брюссельский клуб уступил своему сопернику со счетом 2:1, проиграв впервые за шесть туров. Эдуард Соболь вышел в стартовом составе своей команды, но чем то особенным не отличился, покинув поле на 69-ой минуте матча.

Несмотря на поражение, «Брюгге» продолжает лидировать в чемпионате Бельгии. Правда, к команде вплотную приблизился «Шарлеруа».